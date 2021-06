Basketball : Milwaukee se qualifie pour la finale de la Conférence Est

Les Bucks ont remporté l’acte VII contre les Brooklyn Nets dans la prolongation.

Il fallait bien un vainqueur au terme de cette épique bataille et c’est donc Milwaukee, qui renouera avec la finale de Conférence, deux ans après sa défaite à ce stade face à Toronto, futur champion. Cette fois, la franchise du Wisconsin aura pour adversaire Philadelphie ou Atlanta, qui eux aussi vont en finir dans un match No 7 programmé lundi (2h suisse) en Pennsylvanie.

«Je n’ai jamais joué un match pareil dans ma vie, un match No 7, à l’extérieur, face au meilleur joueur du monde... On a eu un peu de chance mais on s’est accrochés, on a résisté à la pression», a commenté Middleton, longtemps maladroit mais qui a fini fort (23 points, 10 rebonds).