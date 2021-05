Basketball : Milwaukee sort Miami et passe en demies

Les Bucks sont les premiers à atteindre le dernier carré à l’est après leur quatrième victoire contre le Heat.

Brook Lopez (11) et Milwaukee ont pris leur revanche contre Miami.

À l’époque, Giannis Antetokounmpo jouait sur une jambe et les joueurs avaient l’esprit ailleurs après leur boycott historique d’un match, au nom de la lutte contre l’injustice raciale.

Un rêve, 50 ans après

Cette fois, tout le monde, hormis Donte Di Vicenzo, blessé à la cheville gauche et forfait pour le reste de la saison, est à 100% et bien concentré sur l’objectif suprême d’un deuxième titre, 50 ans après le premier glané par les légendaires Lew Alcindor – le futur Kareem Abdul-Jabbar – et Oscar Robertson.