L'admirateur déséquilibré de Mimi Keene dort en prison

Si Mimi Keene fait tourner les têtes de ses camarades dans «Sex Education», sur Netflix , sous les traits de Ruby, elle fait aussi sensation auprès de ses fans. Mais l’un d’eux est devenu complètement obsédé par la Britannique de 25 ans. Selon le « Daily Mail », un certain Emilis Lupeikis a observé les moindres mouvements de l’actrice sur les réseaux sociaux. Il l’a ainsi suivie dans une discothèque et glissé des mots d’amour dans la poche de la veste de la jeune femme pendant qu’elle dansait. C’est le 3 mars 2023 que l’Anglais de 33 ans a rencontré pour la première fois Mimi dans un club londonien, alors qu’elle fêtait l’anniversaire d’un ami. Il lui avait alors posé la main sur le dos et lui avait demandé son numéro de téléphone. Une requête que la comédienne avait refusée en lui expliquant qu’elle avait un copain. Mais cela n’a pas découragé son harceleur. Il s’est ensuite présenté à sept reprises devant sa maison. Il frappait à la porte et laissait derrière lui des bouquets de fleurs dans son jardin.

Paniquée, Mimi a porté plainte contre ce fan déséquilibré en expliquant que cette épreuve l’avait rendue «anxieuse». Elle est désormais «incapable de dormir et ne sent plus en sécurité dans sa propre maison», au point d’envisager de la vendre. Lors de son jugement, l’accusé a admis qu’il suivait partout l’actrice car il était «amoureux» d’elle. Son avocat l’a défendu en arguant qu’il avait «pris conscience que son comportement était plus qu’inapproprié et plus qu’obsessionnel». Le verdict est tombé il y a quelques jours: Emilis Lupeikis a été condamné à 16 mois de prison. Il a aussi a reçu une ordonnance lui interdisant de contacter sa victime et d’entrer dans le comté de Hertfordshire, en Angleterre, où vit Mimi.