Pop : Mimi Webb crée de l’émotion avant tout

La chanteuse britannique, dans les charts avec «Good Without», a révélé le secret de son succès.

Mimi Webb figurait le 8 septembre 2021 sur la liste des quinze singles les plus shazamés en Suisse avec «Good Without». Ce n’est pas la première fois que la Britannique de 21 ans apparaît dans les charts. Il y a quelques semaines, elle a déjà connu un joli succès avec «Dumb Love» et, en 2020, «Before I Go» a été un hit viral grâce à TikTok.

L’artiste impute son succès aux émotions que procurent ses chansons. «J’adore Adele. Ses titres me donnent la chair de poule, et c’est ce qui m’a poussée à me lancer dans la musique. Je voulais que les gens ressentent la même sensation avec la mienne», a-t-elle expliqué à «Women In Pop». Mimi Webb va dévoiler prochainement son premier EP sur Sony Music, chez qui elle vient de signer. La major s’est réjouie de travailler avec «une chanteuse qui a un énorme avenir devant elle, un talent incroyable.»