prevention du cancer du sein - Mindy Kaling promeut la mammographie durant son examen

Habituée des tenues splendides sur les tapis rouge, l’actrice Mindy Kaling a partagé une photo sur Instagram d’elle en blouse rose d’examen chez le gynécologue. Le but de cette communication? Encourager les femmes à consulter leur médecin pour détecter un éventuel cancer du sein.

«Je me sens jolie dans mon peignoir, pour ma mammographie annuelle! L'année dernière, beaucoup de femmes ont manqué leur mammographie annuelle, j'espère que vous pourrez prendre rendez-vous pour vous faire examiner. C'est tellement important. Taguez-moi avec votre photo d’examen et vous SAVEZ que je vais commenter», a-t-elle écrit le 21 octobre.

Une étude du «Journal of the American Medical Association» indique que 41% des Américains interrogés ont renoncé à des soins médicaux au cours des premiers mois de la pandémie. Il est recommandé de réaliser un dépistage tous les 1 à 3 ans entre 25 et 39 ans, puis une mammographie tous les ans, après 40 ans.