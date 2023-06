Etats-Unis: Mine fermée, bras croisés: les longues minutes de Trump au tribunal

L’air renfrogné, les épaules légèrement voûtées, il a à peine ouvert la bouche pendant l’audience. Croisant et décroisant les bras, le milliardaire en costume sombre et cravate rouge a écouté en silence le juge et le procureur, se contentant à un moment de chuchoter quelques mots à l’oreille son avocat Todd Blanche.