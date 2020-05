Jeux vidéo

«Minecraft» fête ses 11 ans avec un cap symbolique

Le plus gros succès de l’industrie du jeu vidéo a passé la barre des 200 millions d’exemplaires vendus, annoncé Mojang Studios, propriété de Microsoft.

«Minecraft» est disponible sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android.

Microsoft ne doit assurément pas regretter l’acquisition du studio suédois Mojang il y a 6 ans pour quelque 2,5 milliards de dollars. Onze ans après sa sortie, «Minecraft» arrive toujours à séduire autant de monde. Le jeu vidéo de type «bac à sable» développé par l’entreprise, qui vient de se rebaptiser Mojang Studios et vient d’adopter un tout nouveau logo rouge, revendique 126 millions de joueurs mensuels et a passé la barre des 200 millions d’exemplaires vendus, soit le plus gros succès commercial dans l’industrie du jeu vidéo. À titre de comparaison, le populaire jeu «GTA V» de Rockstar Games, qui vient d’être distribué gratuitement sur l’Epic Games Store, suit loin derrière avec 120 millions de ventes, derrière le célèbre «Tetris» et ses 170 millions.