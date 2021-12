Jeux vidéo : «Minecraft» franchit le cap du billion de vues sur YouTube

Le jeu lancé il y a 12 ans par le studio Mojang a dépassé les mille milliards de vues sur la plateforme vidéo, qui célèbre ce record avec une vidéo et un portail.

«Minecraft» est de loin le jeu le plus populaire sur la plateforme YouTube. Lancé il y a 12 ans par le studio Mojang, racheté en 2014 par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars, le jeu de type bac à sable vient de passer un cap historique, a indiqué la plateforme de Google. Les contenus liés au jeu le plus vendu de la planète (plus de 238 millions de copies écoulées) publiés par les créateurs du monde entier ont généré le billion de vues, soit mille milliards de vues, a annoncé YouTube. La plateforme a célébré cet exploit avec une vidéo (ci-dessous) et un portail dédié qui retrace la chronologie de ce record et en livre les données.