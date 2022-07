Nouvelle technologie : Minecraft interdit les NFT, contraires à «l’esprit» du jeu

Pour les responsables de Minecraft, édité par la société suédoise Mojang Studios, les NFT «peuvent créer un modèle de rareté et d’exclusion qui est en conflit avec les règles» du jeu.

Les éditeurs du jeu vidéo Minecraft ont annoncé qu’ils n’accepteraient plus les NFT , ces certificats de propriété d’un objet numérique, les considérant comme contraires à «l’esprit» de la plateforme. Selon un billet de blog publié mercredi soir, certains utilisateurs du jeu ont recours à la technologie des NFT , très en vogue depuis 18 mois, pour vendre des éléments créés sur la plateforme. Il s’agit notamment de «skins» (peaux), qui permettent, entre autres, de modifier l’apparence de son avatar, son physique, mais aussi sa tenue et les accessoires qu’il porte éventuellement.

Ces créations peuvent être achetées sur la plateforme, via des Minecoins, la monnaie virtuelle de Minecraft. Le Minecoin s’acquiert en échange de devises traditionnelles, comme le dollar. Pour les responsables de Minecraft, édité par la société suédoise Mojang Studios, rachetée par Microsoft en 2014, les NFT «peuvent créer un modèle de rareté et d’exclusion qui est en conflit avec les règles et l’esprit» du jeu.