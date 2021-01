Chine : Mineurs coincés: l’eau «pourrait couler dans la galerie»

Une course contre la montre est engagée en Chine pour sauver des mineurs pris au piège depuis neuf jours, dans une galerie souterraine menacée par la montée des eaux.

XINHUA via AFP

Grâce à un câble descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont déjà pu transmettre des vivres aux mineurs, qui ont aussi reçu des médicaments, du papier et des crayons.

Les sauveteurs creusaient mardi plusieurs nouveaux conduits afin d’atteindre au moins 12 des 22 mineurs coincés sous terre depuis neuf jours en Chine et menacés par la montée des eaux, ont annoncé les autorités.

Mineurs «très faibles»

L’auteur de la note, écrite sur une page arrachée d’un cahier, appelait à envoyer des médicaments. Il s’alarmait également d’une montée des eaux souterraines et soulignait que quatre hommes étaient blessés.

Un appel téléphonique entre les sauveteurs et les mineurs a permis de confirmer que onze personnes se trouvent à 540 mètres sous terre et une douzième cent mètres plus bas.