La crise sanitaire a facilité l’achat d’alcool par des mineurs. C’est ce que démontrent les chiffres de la Croix-Bleue bernoise. S ur les 200 contrôles réalisés dans les cantons de Berne et de Bâle en 2020 , dans plus de 40% des cas, l e magasin a vendu une boisson alcoolisée aux jeunes. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2019, où seuls 17% des commerces testés accédaient à la demande des mineurs dans la capitale.