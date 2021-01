Chine : Mineurs piégés: l’élargissement d’un tunnel relance l’espoir

Des sauveteurs agrandissent un puits de la largeur d’une bouche d’égout pour libérer 22 hommes coincés dans une mine d’or de Qixia, en Chine.

Les sauveteurs ont déjà réussi à creuser deux conduits, afin d’acheminer nourriture, téléphones, papier et produits de première nécessité aux mineurs.

Les sauveteurs élargissaient mercredi un conduit afin d’extraire un groupe d’une dizaine de mineurs chinois coincés sous terre depuis 10 jours et menacés par une montée des eaux, a indiqué un média d’État. Une explosion s’est produite le 10 janvier dans une mine d’or de Qixia, dans la province du Shandong (est), prenant au piège un total de 22 travailleurs à plusieurs centaines de mètres de profondeur. La déflagration a bouché l’entrée du puits et coupé les communications.

Grâce à un câble descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont toutefois pu transmettre des vivres et des médicaments à 11 mineurs coincés à 540 mètres sous terre, qui ont pu reprendre des forces. Un autre homme est coincé 100 mètres plus bas. Le sort des 10 autres est pour l’instant inconnu.