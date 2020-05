Un petit Neuchâtelois touché à son tour

Rédiger un nouveau commentaire

Nanou 30.04.2020 à 20:27

Ça commence bien ! Et on essaie de nous faire gober que pas tous avais le Covid-19. Mon mari travaille à l'hôpital et je peux vous dire qu'ils se prépare au pire, non seulement la fameuse 2 ème vague Covid-19 mais Kawasaki. Et tranquilles nous on réouvre les restos, les centres de beautés les bricos..... Mais l'essentiel c'est manger et dormir et sauver des vies bordel !