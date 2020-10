Cinéma : Mini-édition symbolique pour le Festival de Cannes

Le Festival s’offre mardi une séance de rattrapage symbolique, ouverte au public, avec la projection de 4 films issus de la sélection officielle qui en comptait 56.

Annulé au printemps pour cause de crise sanitaire, le Festival de Cannes s’offre mardi une séance de rattrapage symbolique, ouverte au public, avec l’espoir d’envoyer un message à une industrie du 7e art asphyxiée par la crise.

Le film «Un triomphe» d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, donnera le coup d’envoi de l’édition, qui s’ouvrira au Palais des festivals, en présence du l’équipe du film. La manifestation s’achèvera jeudi soir avec «Les Deux Alfred» de Bruno Podalydès, en présence du réalisateur et de l’actrice principale, Sandrine Kiberlain.

«Asa Ga Kuru» (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase, grande habituée du festival, et un premier film géorgien de Dea Kulumbegashvili, «Beginning» ( «Au commencement»), tout juste couronné à San Sebastian (Espagne), seront également projetés, respectivement jeudi après-midi et mercredi soir. Seule la réalisatrice géorgienne sera présente.

Le plus prestigieux des festivals de cinéma a dû s’adapter à la crise sanitaire. Avec la reprise de l’épidémie et l’instauration d’un couvre-feu, les avant-premières, initialement prévues pour 19h00 débuteront une heure plus tôt. Si la montée des marches, un moment fort du festival, a été maintenue, les invités devront éviter toute «stagnation», a dit le festival.