Le menu de la Montreux Jazz Festival Residency est connu

Depuis 2020, Autumn of Music faisait vibrer Montreux. En 2023, l’événement organisé par le Montreux Jazz Festival change de nom pour devenir le Montreux Jazz Festival Residency. «Cette mise à jour permet de mieux refléter l’état d’esprit singulier de ce festival construit autour d’une résidence artistique et d’identifier plus clairement son appartenance à la marque Montreux Jazz Festival», justifie le raout montreusien, dans un communiqué.