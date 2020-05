Football

Mini-révolution en vue avec 5 remplacements?

Le coronavirus devrait indirectement provoquer une petite révolution. L'officialisation par le Board, garant des lois du jeu, est attendue en fin de semaine.

Si l'année 2020 restera à jamais marquée par la terrible pandémie de Covid-19, qui a déjà fait plus de 250'000 morts dans le monde, entraînant l'arrêt de toutes les compétitions sportives et le report d'un an des Jeux olympiques ou de l'Euro 2020 de foot, elle devrait aussi se distinguer par l'introduction «temporaire» dans le football de la possibilité d'opérer jusqu'à cinq remplacements par match, avec un sixième changement possible en prolongation.