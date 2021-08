Biométrie - Miniaturisé, le scanner de veines fonctionnera sans contact

Fondée en 2015, la start-up de l’EPFL Global ID a annoncé que son système VenoScanner, en cours de production en Suisse, était prêt à entrer sur le marché. Ce nouveau scanner de reconnaissance veineuse, authentification biométrique qui se veut plus sûre que la reconnaissance faciale, ou d’empreintes digitales a été rendu plus compact grâce à la collaboration avec les ingénieurs du CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique), un centre de recherche et développement basé à Neuchâtel.

En pratique, l’appareil, dont des prototypes ont été testés et validés notamment auprès de l’Hôpital du Jura, produit une cartographie 3D du réseau veineux du doigt propre à chaque individu. «En plus de la partie hardware, notre dispositif est doté d’un système de sécurité fort, codéveloppé avec l’EPFL, l’Idiap et la HES-SO Valais», précise dans un communiqué Yasmina Sandoz, responsable marketing et communication chez Global ID. Elle met notamment en avant le chiffrement de bout en bout des données biométriques et la sécurisation des informations personnelles.