Migrants: Ministre britannique de l’Intérieur incendiée après un voyage au Rwanda

Suella Braverman s’est rendue, samedi, dans ce pays pour y défendre cette politique, qu’elle a qualifiée d'«humanitaire» et de «compatissante», malgré les critiques des organisations des droits humains et des Nations unies. Sur une photo devenue virale, on voit la ministre rire aux éclats devant le site de construction de logements destinés aux demandeurs d’asile expulsés par le Royaume-Uni. «Voici Suella Braverman dans un centre où elle espère expulser les victimes de la traite des êtres humains et de l’esclavage moderne», a tweeté un journaliste.