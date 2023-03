Etats-Unis: Minneapolis approuve un plan pour réformer sa police

«Approche meilleure et plus juste»

«Aujourd’hui, nous affrontons notre passé et allons de l’avant avec une feuille de route visant à mettre en place un changement significatif dans notre ville», a dit dans un communiqué le maire de Minneapolis, Jacob Frey. «Notre objectif principal est de construire une approche meilleure et plus juste en matière de maintien de l’ordre et de sécurité de la population à Minneapolis», a-t-il ajouté.

Cet accord a fait l’objet de négociations entre la ville et l’agence consacrée aux droits humains dans l’État du Minnesota après l’enquête. Il doit entrer en vigueur dès qu’un tribunal l’aura entériné. Le texte de plus de 140 pages prévoit notamment que la police n’arrête plus de véhicules pour certaines violations mineures (souvent utilisées par le passé comme prétexte) et que la force ne soit utilisée que si «nécessaire» et de manière «proportionnelle à la menace perçue».