États-Unis : Minneapolis commémore George Floyd un an après sa mort

Minneapolis a commémoré George Floyd dimanche, un an après sa mort sous le genou d’un policier blanc de la ville, une affaire qui a suscité l’émoi dans le monde entier et provoqué un sursaut antiraciste aux États-Unis.

Environ 1500 personnes ont marché dans la métropole du nord des États-Unis et se sont jointes aux membres de la famille Floyd et aux proches d’autres Noirs morts dans des confrontations avec la police.

Environ 1500 personnes ont marché dans la métropole du nord des États-Unis et se sont jointes aux membres de la famille Floyd et aux proches d’autres Noirs morts dans des confrontations avec la police. Le rassemblement a débuté par des discours devant le bâtiment où Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre le 20 avril. L’ancien policier, aujourd’hui incarcéré, sera fixé sur sa peine le 25 juin.

«L’année a été longue. Cela a été une année douloureuse. Cela a été très frustrant pour moi et pour ma famille», a déclaré Bridgett Floyd, la sœur de Floyd. Sa vie, dit-elle, a changé «en un clin d’œil» lorsque son frère est mort. «Je me lèverai et je serai le changement pour lui», a-t-elle ajouté.