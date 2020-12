Mort de George Floyd : Minneapolis réduit le budget de sa police

Près de 8 millions de dollars, soit 5% du budget des forces de l’ordre va être transféré vers un budget pour des mesures visant à «prévenir la violence et développer le bien-être de la communauté».

Le texte prévoit de transférer 7,77 millions de dollars (6,9 millions de francs) depuis l’enveloppe de 179 millions (259 millions de francs) réservée aux forces de l’ordre, soit moins de 5%, vers des mesures visant à «prévenir la violence et développer le bien-être de la communauté», selon le conseiller municipal Steve Fletcher, cité par CNN.

La mort de George Floyd, étouffé sous le genou d’un policier blanc, avait déclenché une vague de manifestations contre les violences policières et le racisme, et multiplié les appels à «couper les fonds à la police» («Defund the police»).