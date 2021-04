États-Unis : Minneapolis sous haute tension après la mort d’un Noir tué par la police

Appels au calme, couvre-feu, Garde nationale: les autorités américaines cherchaient lundi à empêcher Minneapolis de s’embraser après la mort d’un jeune homme noir abattu par la police en plein procès du meurtre de George Floyd.

«Les manifestations pacifiques sont compréhensibles» après la mort «tragique» de Daunte Wright, a commenté le président démocrate Joe Biden, se disant conscient de «la colère et la douleur» vécues par les Afro-Américains. Mais «il n’y a absolument aucune justification» aux violences, a-t-il ajouté en appelant la population de cette grande ville du nord des États-Unis «au calme», après une nuit de protestations émaillées de pillages et échauffourées.

Les maires des villes jumelles de Minneapolis et Saint-Paul ont déclaré l’état d’urgence et un couvre-feu à partir de 19 h 00 (02 h 00 suisses mardi) dans toute l’agglomération. Un millier de soldats de la Garde nationale seront également à pied d’œuvre pour empêcher de nouveaux débordements.

Sur ces images, on voit des agents sortir le jeune homme de son véhicule et lui passer des menottes. Celui-ci oppose alors une résistance et se rassoit dans sa voiture. On entend la policière crier «Taser, Taser», pour signaler qu’elle va tirer. À la place, un coup de feu résonne. La policière, qui était «expérimentée» selon son chef, a été placée en congé. Son nom n’a pas encore été rendu public.