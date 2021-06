États-Unis : Minneapolis tente de rouvrir le carrefour où est mort George Floyd

Plus d’un an après le décès de George Floyd, la ville de Minneapolis espérait, jeudi, rouvrir aux autos le carrefour où l’Afro-Américain a été tué par un policier. Une tâche compliquée.

D es militants antiracistes occupant , depuis plus d’un an, le lieu où G e orge Floyd a été tué tentaient , jeudi, d’empêcher sa réouverture.

Un lieu de recueillement

Une association de riverains aidait à désamorcer les tensions avec des militants antiracistes qui, depuis plus d’un an, occupent les lieux et tentaient d’empêcher leur réouverture. Ces derniers conditionnent l’évacuation du carrefour à l’adoption de réformes de la police, sous le slogan «pas de justice, pas de rue».

Symbole des tensions qui traversent l’Amérique, le site est devenu un lieu de recueillement et de débats, avec de nombreuses peintures murales, un jardin communautaire et d’autres installations. Mais c’est aussi une zone de non-droit où la police n’est pas la bienvenue. Les coups de feu y sont fréquents, surtout la nuit, et ont fait une dizaine de morts ou de blessés dans les environs en un an, selon les forces de l’ordre.