30 ans de Disneyland Paris – Minnie porte des pantalons et sa tenue divise

Réactions contrastées

En France comme aux États-Unis, ce changement de look fait réagir les milieux conservateurs qui accusent Disney de se «plier à la culture woke» et d’avoir effacé les attributs féminins du personnage qui, pourtant, garde son nœud, ses cils et ses chaussures à talon. Sur Fox News, certains accusent ce relooking de «détruire le tissu sociétal» alors que d’autres souhaitent récupérer une «Minnie Mouse sexy». Un hashtag #RendezNousMinnieMouse a même vu le jour sur Twitter.