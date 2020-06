présidentielle au Bélarus

Minsk accuse la la Russie et la Pologne d'ingérence

Les ingérences proviennent «de Pologne et de Russie» a dénoncé le président Loukachenko qui vise une réélection début août.

Les présidents russe et bélarusse en décembre 2019. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)



Les ingérences proviennent «d'un côté comme de l'autre, de ceux en Pologne et de ceux en Russie. On va en parler avec le président (Vladimir) Poutine très bientôt lors d'une rencontre, mais la situation est très difficile», a dit le chef d'Etat bélarusse, selon l'agence publique Belta. Il a dénoncé le recours aux «technologies de falsifications les plus modernes» et dénoncé des «fake» news diffusés sur internet depuis la Russie pour discréditer son régime.