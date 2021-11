Crise migratoire : Minsk assure vouloir rapatrier les migrants, l’UE veut sévir

Le président bélarusse jure ne pas avoir tiré les ficelles de l’afflux migratoire ingérable survenu à la frontière polonaise. L’UE hausse le ton.

via REUTERS

Le Bélarus a affirmé lundi travailler pour faire rentrer «chez eux» les migrants campant à la frontière avec la Pologne, des assurances intervenant alors que l’UE veut sanctionner Minsk à cause de cette crise migratoire.

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a assuré lundi ne pas vouloir d’un conflit à sa frontière et souligné vouloir ramener dans leur pays les milliers de migrants, venus notamment d’Irak, qui campent actuellement à la frontière avec la Pologne.

«Ces gens, il faut le dire, sont têtus», a-t-il ensuite tempéré, «ils ne veulent pas rentrer. Il est clair qu’ils n’ont plus où rentrer, plus de domicile, et n’ont rien pour y nourrir leurs enfants».