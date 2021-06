Politique : Minsk dénonce les sanctions occidentales «destructrices»

Mardi, les autorités bélarusses ont réagi aux mesures prises à leur encontre par les pays occidentaux.

Dénonçant des «actions hostiles» et des «pressions sur un État souverain», le ministère a ironisé sur les déclarations occidentales qui «ressemblent à une parodie de logique et de bon sens». Pour Minsk, ces nouvelles sanctions «frisent la déclaration de guerre économique».

Des avoirs gelés

L’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont décidé lundi de punir des dizaines de personnalités et des entreprises liées au pouvoir en place à Minsk. Au total, 78 noms et de huit entités ont été ajoutés à la liste des responsables bélarusses sanctionnés pour la répression de l’opposition et l’interception d’un vol Ryanair qui survolait le Bélarus le 23 mai afin d’arrêter deux de ses passagers, le journaliste dissident bélarusse Roman Protassevitch et son amie russe Sofia Sapega.