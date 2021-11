Biélorussie : Minsk et Moscou entraînent leurs parachutistes près de la frontière polonaise

En pleine crise des migrants, la Biélorussie est en train d’effectuer des manœuvres militaires conjointes avec la Russie à deux pas de la Pologne.

Les armées russe et biélorusse ont indiqué, vendredi, qu’elles menaient des exercices aéroportés communs dans l’ouest de la Biélorussie, près de la frontière polonaise et au c œ ur d’une crise migratoire. Le ministère biélorusse de la Défense a indiqué qu’une unité «tactique» de parachutistes des deux pays s’exerçait sur un terrain dans la région de Grodno. Il a ajouté que des avions de transports de troupes russes IL-76 et des hélicoptères des forces biélorusses étaient impliqués dans ces man œ uvres.