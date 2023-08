Minuit Festival, nouvel open air dans un lieu insolite à Genève

«Cela fait des années que je rêvais de créer un open air électronique à Genève. Il manquait un événement de ce type. Je jalousais d’ailleurs un peu les autres cantons romands», se marre Jonathan Rivolta, organisateur du Minuit Festival et par ailleurs à la tête du réputé club Audio aux Acacias. Et d’ajouter qu’il cherchait un lieu insolite pour sa première. «Le fait qu’il y ait déjà eu des événements a un peu facilité les choses. Reste que le propriétaire du site a stoppé tous les travaux depuis mardi à midi (ndlr: le 29 août 2023) et on doit rendre le terrain lundi matin, au lendemain de notre dernier jour. C’est chaud», souffle le Genevois de 35 ans. Il veut y créer «une âme de festival»: «Raison pour laquelle nous montons deux scènes avec des différents espaces. Il y aura aussi des bars et des food trucks. On utilisera aussi les alentours, comme les dunes de sables ou les machines de chantier, comme décor. On veut sublimer ce site industriel, qui pourra accueillir jusqu’à 3000 personnes par jour», détaille encore le responsable.