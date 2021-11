Royaume-Uni : Miracle à 270 mètres sous terre

Coincé pendant plus de deux jours au fond d’une grotte, un spéléologue a été secouru lundi soir par 250 sauveteurs exténués.

L’homme a fait une chute d’environ 15 mètres, puis s’est retenu à un rocher. Mais celui-ci a cédé, le faisant tomber encore plus bas. Il a ensuite atterri sur lui et l’a assommé. La victime est restée inconsciente pendant un certain temps et a souffert de blessures présumées à la colonne vertébrale, de fractures à la jambe, au péroné au tibia, au sternum et à la clavicule, ainsi qu’à la mâchoire. Il a par ailleurs été blessé à la bouche et présentait des lacérations au niveau cou. «Il est extrêmement chanceux d’avoir survécu à la chute. On lui a administré beaucoup de morphine et on lui a posé une canule pour le réhydrater», explique un secouriste.