Thaïlande: Miraculé du tsunami de 2004, il est poignardé à mort au même endroit

Le meurtre a été commis au Melina’s Monkey House and Whale Bar, un établissement que l’Australien avait ouvert et nommé en l’honneur de sa fille, décédée dans le tsunami dévastateur du 26 décembre 2004. La petite fille n’avait que 6 mois lorsque les flots l’ont arrachée des bras de son père à Patong Beach (Phuket). Melina est la plus jeune victime australienne de cette catastrophe naturelle qui reste, à l’heure qu’il est, le plus grave tsunami de l’histoire.