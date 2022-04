États-Unis : Miraculée, elle replonge dans le coma en apprenant la vérité

Mutilée par trois pitbulls, une mère de famille a dû se faire amputer les deux bras. Sous le choc en apprenant la nouvelle à son réveil, elle a dû être à nouveau intubée.

Un agriculteur qui passait par là en tracteur a pu mettre en fuite les pitbulls en tirant en l’air avec son arme à feu. «Je ne suis pas un héros. Je me sens encore coupable de ne pas être arrivé plus tôt», avait-il confié au «Greenwood Index Journal». Deux jours après l’attaque, le propriétaire des chiens a été arrêté et mis en examen pour détention d’un animal dangereux ayant attaqué et blessé un être humain. Justin Minor a été libéré contre une caution de 15’000 dollars en attendant son procès, le 6 mai. Le sort des pitbulls est incertain.