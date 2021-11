France : Mireille Knoll a été «massacrée» parce que juive, assure son fils aux assises

Au 5e jour du procès de l’octogénaire tuée en 2018, Alain Knoll a raconté le «malaise» qu’il a ressenti en rencontrant le futur meurtrier de sa mère dans son appartement.

Le meurtre de Mireille Knoll avait provoqué une vive émotion et relancé le débat sur un «nouvel antisémitisme».

«Si j’avais su ce qui se passerait…»

Ce 23 mars 2018, Alain Knoll vient voir sa mère et lui prépare le déjeuner. A son arrivée dans le hall, il tombe à sa «surprise» sur Yacine M. qui «l’attend».

Mais rapidement Alain Knoll, comme il le raconte à la barre, ressent un «malaise» à voir cet homme «pas agressif» mais «sans gêne» qui prend un verre et se sert du Porto.

Il a apporté un portrait au fusain de sa mère pour montrer «la beauté de son visage». Loin des photos insupportables diffusées au procès, qui montraient son corps retrouvé par les pompiers «à moitié carbonisé», alors qu’»elle n'avait plus de visage, plus de nez, plus de joues".