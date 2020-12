Football : Mis à pied par Canal+, Stéphane Guy paye cher une phrase à l’antenne

Le commentateur vedette du football sur Canal+, Stéphane Guy, a été mis à pied par sa direction après avoir soutenu à l’antenne l’humoriste Sébastien Thoen.

DPPI via AFP

C’est une phrase a priori anodine qui a valu une mise à pied à Stéphane Guy, le commentateur vedette du football sur Canal+. Samedi dernier, à la mi-temps du match de Ligue 1 entre Montpellier et le PSG (1-3), le journaliste de la chaîne cryptée a affiché son soutien à Sébastien Thoen.

«Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée, a déclaré Stéphane Guy à l’antenne. On lui souhaite bon vent.» Avant de citer Coluche, «l'un des fondateurs de notre belle chaîne»: «Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter.»

Sébastien Thoen, humoriste de profession, avait été licencié quelques jours plus tôt par Canal+ à cause d’un sketch où il parodiait Pascal Praud et son émission «L’heure des pros», diffusée sur CNews, chaîne d’information en continu du Groupe Canal.