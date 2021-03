Camp pro-climat à Eclépens (VD) : Mis au pas après six mois d’utopie

La police a évacué mardi l’occupation illégale de la colline du Mormont. Malgré la tension, aucun grave débordement n’est à signaler.

«Tous ces policiers juste pour nous?»

L’évacuation pacifiste a démarré avant 8h, avec un matériel toutefois conséquent: motocross, camions à eau et à lame, tronçonneuses. «Ils ont l’air d’être beaucoup, soufflait une militante de bon matin. On ne sait pas trop comment ça va se passer.» En face, les 150 activistes dénombrés par la police n’étaient pas en reste. Barrages humains pour freiner la progression des gendarmes, barricades inflammables, hôpitaux de fortune mis sur pied et flashs info sur une radio interne autogérée: le terrain avait des airs de champ de bataille. «Tous ces policiers juste pour nous, c’est la classe», rigolait d’ailleurs un bloqueur sur place.

Balles en caoutchouc

Un par un, les barrages ont toutefois fini par céder. A la mi-journée, un bref face-à-face a fait grimper la température. Des jets de bouteilles et de fumigènes ont notamment visé les policiers, qui ont répondu par des tirs de balles en caoutchouc. «La honte!», hurlaient les activistes à leur encontre. Un gendarme a été légèrement brûlé. Mais rien n’arrêtait plus leur avancée.

Les promesses de non-violence ont été globalement tenues dans les deux camps: le gros des militants a quitté les lieux dans l’après-midi, y compris les renforts venus de France et d’Allemagne, sans la moindre blessure. Au final, 29 personnes ont été interpellées et identifiées. Douze ont été placées en détention dans les locaux de la police. Dans la foulée, la compagnie Holcim et des employés communaux s’affairaient à débarrasser les nombreux restes de l’utopie – illicite - qui aura vécu six mois.