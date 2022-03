Berne : Accusé d’avoir assassiné sa femme en lui donnant des médicaments

En mars 2021,un hôpital bernois avait signalé un cas de décès «extraordinaire» à la police cantonale. Un an plus tard, le mari de la victime a été mis en accusation pour assassinat, éventuellement meurtre.

Le 24 mars 2021, une femme de 54 ans était décédée dans un hôpital de Berne. Comme la cause exacte de son décès n’était pas claire, la police cantonale bernoise a été avertie. Comme prévu dans les cas de décès dit «extraordinaires», une enquête a été ouverte: différents services de la police et l’institut de médecine légale de l’Université de Berne ont été mobilisés pour déterminer la cause et le genre du décès.