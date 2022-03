Football : Mis en vente, Chelsea a tremblé en coupe d’Angleterre

Les Blues se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant difficilement Luton 3-2. L’entraîneur Thomas Tuchel a évoqué les circonstances particulières.

La joie des Blues après le troisième but marqué par Lukaku. AFP

Après l’annonce de sa mise en vente par son propriétaire russe, Roman Abramovitch, Chelsea doit «rester concentré» sur le terrain, a indiqué mercredi Thomas Tuchel, après la qualification des Blues pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre.

Les Londoniens ont dû batailler pour prendre le meilleur sur Luton, une équipe de D2, qui a mené deux fois au score avant de céder (3-2) sur un but décisif du Belge Romelu Lukaku.

«On ne vit pas sur une île déserte, les gars ont internet à l’hôtel et la télé, donc on a bien vu les informations» sur la mise en vente du club par l’oligarque russe, a raconté le coach allemand au micro de la BBC.

«Les gars en parlaient»

«On avait entendu les rumeurs toute la journée (…) et quand on se réunissait ou quand on a mangé ensemble, les gars en parlaient», a-t-il ajouté, reconnaissant avoir eu la nouvelle «un peu plus tôt» que la presse, mais «très près du coup d’envoi», donné à 20h15.

«Jouer le soir même, quand la concentration est un élément-clé pour gagner, ce n’est pas si simple et ça ne rend cette prestation que meilleure, c’est pour ça que je suis heureux», a-t-il cependant admis. Interrogé sur les implications de la vente sur le club, l’Allemand s’est montré évasif. «Même si je voulais vous répondre, je ne sais pas exactement», a-t-il admis.

«À très court terme pour nous en tant qu’équipe, le staff et les joueurs, j’espère (que ça ne changera) pas grand-chose, voire rien», a-t-il tout de même concédé.

Lukaku le sauveur

«On essaye de faire ce qu’on fait habituellement, d’étouffer tout le bruit ambiant et rester concentré, ce qui n’est pas toujours simple, mais on a montré aujourd’hui qu’on y arrive».

Battu dimanche en finale de la Coupe de la Ligue par Liverpool aux tirs au but, après 120 minutes très intenses, Tuchel avait largement fait tourner et son équipe s’est fait surprendre deux fois sur des erreurs défensives du Français Malang Sarr, concrétisées par Reece Burke (1-0, 2e) et Harry Cornick (2-1, 40e).

Mais les Blues ont trouvé les ressources pour revenir par des joueurs qui avaient beaucoup à prouver: Saul Niguez (1-1, 27e), Timo Werner 2-2, (68e) et surtout Lukaku, à nouveau titulaire et opportuniste sur le but de la victoire (2-3, 78e).

Dans les autres huitièmes de finale de la soirée, Southampton a battu West Ham 3-1 et Liverpool s’est imposé contre Norwich City 2-1.