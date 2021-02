Éradiquer définitivement Flash Player: tel est le but du patch KB4577586 que Microsoft a commencé à déployer sur les ordinateurs fonctionnant sous son système d’exploitation Windows 10. Annoncée comme «optionnelle» à l’automne dernier, cette mise à jour se télécharge désormais automatiquement sur les appareils afin de la proposer aux utilisateurs de Windows 10 via le service Windows Update.

Le correctif se charge de rechercher et de supprimer tous les composants liés à Flash Player, technologie qu’Adobe ne prend plus en charge depuis le 31 décembre dernier et qui peut poser des problèmes de sécurité. La mise à jour de Microsoft empêche par ailleurs une installation future du logiciel, qui depuis le 12 janvier 2021, date de sa fin définitive, n’est plus en mesure de lire aucun contenu Flash.