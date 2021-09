Mobile : Mise à jour d’iOS importante contre le mouchard Pegasus

À quelques heures de la présentation, ce mardi, de sa nouvelle gamme d’iPhone, Apple a déployé des correctifs d’urgence pour ses systèmes d’exploitation.

Le timing est bien choisi. Juste avant de présenter ses nouveaux iPhone 13 et Apple Watch de 7e génération, ce mardi 14 septembre dès 19 h, et l’arrivée d’iOS 15 dans les prochains jours, Apple a fait le ménage sur les systèmes d’exploitation qui animent ses produits. La firme de Cupertino a déployé lundi soir plusieurs mises à jour d’urgence, à savoir iOS 14.8 pour iPhone, iPadOS 14.8 pour les tablettes d’Apple, watchOS 7.6.2 pour les montres Apple Watch et macOS 11.6 pour les divers modèles d’ordinateurs de la marque.