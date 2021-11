Fiasco d’«eFootball 2022» : Mise à jour et apps mobiles repoussées au printemps 2022

Konami a présenté une nouvelle fois ses excuses pour le retard annoncé et promis des remboursements.

Le fiasco continue pour «eFootball», nouveau nom de la célèbre licence «Pro Evolution Soccer» (PES). Alors que Konami avait promis pour le 11 novembre une mise à jour majeure du jeu désormais proposé en free-to-play, l'éditeur japonais a annoncé un nouveau report de sa sortie. La version 1.0.0 d'«eFootball 2022» qui devait améliorer les contenus et le gameplay de ce jeu entaché de nombreux bugs, d’une jouabilité et de graphismes décevants, est repoussée au printemps de l’année prochaine, donc pas avant le 20 mars 2022.

Par le biais d'un tweet sur son compte officiel, Konami a présenté une nouvelle fois ses excuses et promis «le remboursement automatique des packs des joueurs premium, qui inclut des objets qui ne peuvent être utilisés qu'après le lancement de la version 1.0».

Dans une publication successive, la société de développement de jeux vidéo a également annoncé le report de la sortie des versions mobiles d'«eFootball 2022» au printemps 2022. Leur lancement devait avoir lieu cet automne. Konami dit travailler dur pour «livrer l'expérience que les joueurs attendent et méritent».

Mais ces derniers pourraient ne plus avoir la patience d’attendre au vu des réactions sur Twitter: «Fan de PES depuis plus de 20 ans, je suis très déçu. Avoir un jeu complet en mars/avril 2022, ce sera sans moi», annonce l’un d’eux. «Un vrai sketch votre jeu et la mise à jour reportée de 5 mois. Laissez tomber jeu dead depuis son lancement», écrit un autre. «Redonnez-nous PES! Pas un jeu en kit…», implore un fan déçu, tandis qu’un autre définit Konami «la honte du jeu vidéo».