Agglomération lausannoise : Mise à l’enquête d’aménagements sur la partie Est du tracé du tramway

Les adaptations en lien avec le projet de tram lausannois intègrent notamment le retrait de la rampe Vigie-Gonin. Celles-ci sont mises à l’enquête publique.

Pour préserver la forêt du Flon

Le second aménagement est lié à l’alternative routière au retrait de la rampe Vigie-Gonin, afin de préserver la forêt du Flon. Le trafic a continuellement diminué depuis 10 ans, soit -15% à l’heure de pointe le soir, et les modifications du réseau routier ont montré qu’il était possible d’abandonner la rampe, ajoute le communiqué. L’accessibilité multimodale au centre-ville et aux parkings sera, elle, garantie.