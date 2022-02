La Chaux-de-Fonds (NE) : Mise à l’enquête publique du projet de remplacement du Grand-Pont

Le projet de remplacement du Grand-Pont, à La Chaux-de-Fonds, sera mis à l’enquête publique du 25 février au 28 mars 2022. L’ouvrage cinquantenaire ne peut pas être assaini et doit être remplacé.

Le Grand-Pont de la Chaux-de-Fonds arrive en fin de vie et présente de nombreuses dégradations structurelles, il est nécessaire de le remplacer rapidement. La commune de la Chaux-de-Fonds saisit l’opportunité de ces travaux pour procéder à un réaménagement des flux de mobilité en prenant en charge le coût supplémentaire d’une promenade mixte piétons-cycles agrémentée de plantations arbustives sur l’ouvrage. Les travaux nécessiteront la fermeture complète de ce tronçon routier durant un an et demi dès le mois de mars 2023, annonce la Chancellerie d’Etat neuchâteloise dans un communiqué..