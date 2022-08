Disparition de la 2G: Mise à niveau coûteuse pour les propriétaires

Mais ce n’est que le début. Swisscom et Sunrise ont annoncé qu’ils allaient également mettre hors service la troisième génération de téléphonie mobile (3G) . L’entreprise proche de l’État cite la fin de l’année 2025 comme horizon, Sunrise au plus tard la fin de l’année 2026. Chez Salt, il n’y a pas encore de «plans concrets pour l’arrêt de la technologie 3G».

Des installations «devront être modifiées»

La plupart des clients de la téléphonie mobile ne remarqueront rien, car ils utilisent des smartphones et que ces appareils supportent déjà les normes 4G et la 5G.

Or la situation est différente pour les propriétaires de maison, les automobilistes et les bricoleurs passionnés de technologie. Car les anciens systèmes d’appel d’urgence des ascenseurs, les systèmes d’alarme ou les systèmes domotiques fonctionnent avec la 2G et la 3G. L’annonce par les opérateurs de l’arrêt de ces technologies a fait réagir certains fabricants d’ascenseurs.

Attention aux vieux GPS

«En tant que régie immobilière ou propriétaire d’immeuble, il vous incombe de clarifier la nécessité éventuelle d’agir. En tant que propriétaire, c’est vous, et non pas votre fournisseur de télécommunications, qui devez assumer les coûts de conversion de l’infrastructure du bâtiment», écrit la société Lüthi-Aufzüge AG sur son site internet.

Contactés, les opérateurs mobiles renvoient la balle aux propriétaires et aux consommateurs. Les fabricants d’ascenseurs et les clients ont été informés suffisamment tôt de la coupure prévue de la 2G et de la 3G, explique-t-on chez Swisscom. De nombreux propriétaires d’immeubles auraient donc directement fait passer les systèmes de secours dans les ascenseurs à la 4G et auraient sauté la 3G. L’entreprise Sunrise fait remarquer qu’elle a soutenu le réseau 2G un an de plus que la concurrence.