Israël – Mise en examen des terroristes palestiniens qui s’étaient évadés

Israël : Mise en examen des prisonniers palestiniens qui s’étaient évadés

Début septembre, six détenus palestiniens avaient réussi à s’évader d’une prison israélienne par un tunnel creusé sous un évier.

Six prisonniers palestiniens, qui s’étaient évadés début septembre d’une prison de haute sécurité en Israël avant d’être capturés quelques jours plus tard, ont été mis en examen dimanche. Ces six membres de groupes armés palestiniens, écroués pour des violences anti-israéliennes, s’étaient enfuis le 6 septembre de la prison de Gilboa (nord) via un tunnel creusé sous un évier. Ils se sont de nouveau retrouvés derrière les barreaux, après avoir été capturés par les forces de sécurité israéliennes au cours des deux semaines ayant suivi leur évasion.