Génocide rwandais : Mise en examen incertaine de l’ex-capitaine Paul Barril

L’état de santé de l’ex-gendarme de l’Élysée Paul Barril, 74 ans, rend incertaine sa mise en examen, au désespoir des parties civiles qui réclament un procès pour celui qu’elles accusent de complicité du régime génocidaire rwandais.

Au cœur des accusations des trois ONG: la présence de Paul Barril au Rwanda en plein génocide et la signature d’un contrat de formation militaire et de conseil le 28 mai 1994 avec le gouvernement intérimaire rwandais (GIR), alors qu’un embargo international avait été imposé par l’ONU.

Expertise graphologique

Selon des sources concordantes, une expertise graphologique a toutefois conclu en novembre que la signature sur le contrat était bien la sienne. Les 28 et 29 mai 2020, le septuagénaire, atteint de la maladie de Parkinson, a été interrogé par la juge d’instruction comme «témoin assisté», statut intermédiaire entre simple témoin et mis en examen.

Mercenaires lourdement armés

Cinq mois après cette audition, la magistrate a demandé au parquet un réquisitoire supplétif pour élargir ses investigations à des soupçons d’«association de malfaiteurs» en vue de commettre un génocide, une infraction plus simple à poursuivre car elle n’exige que la démonstration d’«actes préparatoires» aux crimes. Cette nouvelle étape laissait augurer une possible mise en examen de Paul Barril.

«Dépérissement des preuves et des personnes»

Pour Me Eric Plouvier, qui défend l’association Survie, c’est ainsi une «pièce de choix» qui disparaît. Depuis le début de l’enquête, l’avocat a déjà réclamé trois fois, en 2014, 2018 et 2019, l’audition de Paul Barril.

«Après tant d’années de latence et d’inertie, il est permis d’espérer que l’instruction reprenne un cours plus actif permettant de faire la lumière sur les agissements et responsabilités de Barril et de son équipe dans le déroulement du génocide au Rwanda», déclarent ses confrères de la FIDH, Mes Patrick Baudouin et Clémence Bectarte.