Affaire Ghosn : Mise en examen, Rachida Dati demande la prescription

La politicienne française Rachida Dati a été mise en examen le 21 juillet par un tribunal pour «corruption et trafic d’influence». Jeudi, elle a estimé que le délai pour la juger avait été dépassé.

Rachida Dati a été garde des Sceaux. Reuters

Rachida Dati a demandé jeudi à la cour d’appel de Paris de constater la prescription des délits pour lesquels elle est mise en examen dans l’enquête sur des contrats noués par RNBV, une filiale néerlandaise du groupe automobile Renault-Nissan, quand Carlos Ghosn en était le PDG.

L’ancienne garde des Sceaux a été mise en examen le 21 juillet par deux juges d’instruction du tribunal de Paris pour «corruption et trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public» au Parlement européen, où elle était élue à l’époque, et «recel d’abus de confiance».

Témoin assistée

Quelques mois plus tôt, en novembre 2020, elle avait été placée sous le statut plus favorable de témoin assistée pour ces infractions. Dans l’intervalle, les magistrates ont entendu Carlos Ghosn à Beyrouth, dans le cadre d’une entraide pénale internationale entre la France et le Liban.

La défense de Mme Dati estime qu’aucun élément de sa rémunération n’a été dissimulé et que, par ailleurs, la prescription de trois ans pour ces délits est acquise depuis 2017. Le Parquet national financier n’a ouvert une enquête qu’en 2019, après la plainte d’une actionnaire de Renault. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rendra sa décision le 2 décembre, selon une source judiciaire.

Rachida Dati, 55 ans, est soupçonnée d’avoir perçu, «en toute confidentialité, voire en toute opacité», 900’000 euros entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil actées dans une convention d’honoraires signée le 28 octobre 2009 avec RNBV.

Lobbying?

En tant qu’eurodéputée (2009-2019), elle n’était autorisée à exercer ni une activité de conseil qui n’était pas antérieure à son élection, ni une activité d’avocate pour Renault, en raison des aides accordées au constructeur par l’État lors de la crise financière de 2008, rappellent les deux magistrates.

Ces dernières se demandent si la convention d’honoraires aurait pu servir à masquer une activité de lobbying au Parlement européen interdite à tout élu. La maire LR du VIIe arrondissement de Paris et Carlos Ghosn ont réfuté toute irrégularité dans leurs auditions consultées par l’AFP, laissant néanmoins apparaître des contradictions.

Si Rachida Dati a rejoint l’alliance, c’était pour participer au développement de Renault et Nissan au Maghreb et au Moyen-Orient, détaille l’ancien magnat de l’automobile, 67 ans, entendu les 30 mai et 1er juin à Beyrouth, où il vit depuis sa fuite du Japon fin 2019.

«Mme Dati nous intéressait plus en tant qu’interlocutrice avec le monde arabe et musulman que pour ses compétences juridiques», développe-t-il. «Je regrette que mon parcours soit réduit à cette place de femme dans le monde musulman», répond Rachida Dati, confrontée aux réponses de l’ancien PDG. «J’ai en tout état de cause signé une convention d’avocat».

Lors de ses missions de «diplomatie des affaires», elle ne se présentait «certainement pas» comme avocate mais comme «quelqu’un de très proche de l’alliance», selon Carlos Ghosn.

«Conseiller la stratégie industrielle»

«J’exerce, dans le cadre de cette convention, une mission d’avocate internationale» afin de «conseiller la stratégie industrielle et mettre en œuvre les décisions» pour l’alliance et non uniquement pour Renault, rétorque-t-elle.

L’ex-patron franco-libano-brésilien assure que «la transparence était totale» sur la collaboration de Rachida Dati avec le groupe automobile. Pourtant, «aucun compte rendu annuel, ni aucune trace écrite de ses prestations, interventions, n’a pu être trouvée ou fournie. À ce stade, aucun acteur susceptible d’être concerné par les sujets» sur lesquels Rachida Dati était censée travailler «n’a confirmé qu’elle intervenait en qualité d’avocate ou de conseil pour Renault», soulignent les juges.

«Moi en tout cas, je sais ce que j’ai fait», affirme Rachida Dati, confrontée également aux auditions de l’ex-bras droit de Carlos Ghosn, Mouna Sepehri, et du directeur juridique de Renault jusqu’en 2011, Christian Husson.

Actions de lobbying

Des courriels, des notes et le compte rendu d’une réunion en janvier 2010 suggèrent des actions de lobbying de Rachida Dati au Parlement européen sur la réglementation automobile. «Je n’ai jamais rien demandé à Mme Dati s’agissant de la législation européenne», assure Carlos Ghosn, rappelant qu’il était plus efficace d’intervenir par l’intermédiaire de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) dont il était membre.

Dans ce dossier, Mouna Sepehri et Christian Husson ont été placés sous le statut de témoin assisté, tout comme le criminologue Alain Bauer, consultant en sécurité de RNBV pour un million d’euros entre 2012 et 2016. Carlos Ghosn n’est pas poursuivi à ce stade.