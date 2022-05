Vaud : Mise en service ce week-end du nouveau tunnel du LEB

L’inauguration de l’ouvrage sous l’avenue d’Échallens, aura lieu samedi, et l’exploitation commerciale débutera dimanche.

Pour ce qui est de l’exploitation commerciale et la réouverture des gares Union-Prilly, Lausanne-Flon et Chauderon, elles auront lieu à la première heure dimanche matin, soit dès 5h15. Les voyageurs du LEB, qui retrouveront ainsi un train circulant sur l’entier de sa ligne pourront désormais profiter d’une cadence au quart d’heure entre Lausanne-Flon et Échallens pleinement. Le temps de trajet des trains sera d’ailleurs raccourci de deux minutes, dans les deux sens, entre Union-Prilly et le Flon.

Pour mémoire, les travaux ont duré une année et demie de plus qu’estimé et engendré un surcoût d’environ 30 millions de francs (budget initial de 136 millions de francs). En cause, notamment: des découvertes archéologiques, la dureté d’une roche plus compacte que prévu ou encore l’émanation inattendue de gaz toxiques à l’été 2019.