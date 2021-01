Coming out : Miss Belgique 2016 s'affiche avec sa copine

À bientôt 27 ans, Lenty Frans, élue Miss Belgique 2016, a fait son coming out sur les réseaux sociaux.

«J'ai craqué pour toi et je craque toujours pour toi». C'est en ces termes et en anglais que Lenty Frans, Miss Belgique 2016, a fait son coming out en s'affichant avec sa compagne Léonie sur les réseaux sociaux. Une publication qui a été immédiatement saluée par d'anciennes Miss Belgique qui n'ont pas hésité à la féliciter.