Miss Belgique: elle obtiendrait des votes en posant nue

Si l’élection de la prochaine Miss Belgique n’aura lieu qu’en janvier 2024, il est déjà possible de voter pour sa candidate préférée sur le site du concours. Selon deux médias belges, l’une des jeunes femmes désirant être couronnée a mis en place une méthode, quelque peu discutable, pour obtenir plus de voix. Flore Pensaert, âgée de 25 ans, proposerait en effet des photos d’elle nue aux personnes qui l’aideraient à grimper dans le classement et à passer devant ses concurrentes.