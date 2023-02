Près d’Anvers (BE) : Miss Belgique grièvement blessée après un accident

Il était aux alentours de 13h30 quand l'accident s'est produit sur l'E17 non loin d'Anvers, juste avant le tunnel Kennedy. Selon les informations transmises par son petit ami Nicolas Geniets à nos confrères de HLN, la jeune femme aurait percuté l'arrière d'un poid lourd dans un embouteillage. Sur les images publiées par nos confrères, on constate que la voiture a en partie glissé sous le camion.

Inconsciente et dans un état critique, elle a dû être désincarcérée puis a été transportée à l'hôpital. Grièvement blessée à la tête et au torse, les jours de la jeune femme ne seraient plus en danger, selon la dh. Elle aurait même repris conscience, malgré plusieurs hémorragies internes. D'après son petit ami, cité par HLN, les médecins affirment désormais que la miss est stable.